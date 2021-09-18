Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Сочи
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Торпедо
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Витязь
52
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Барыс
Б
32
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Куньлунь
41
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Металлург
26
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
11:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» включили в рейтинг главных разочарований на старте сезона КХЛ. Есть вопросы и к новичкам

Allhockey.ru пишет, что некоторые команды приятно удивили на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а вот от кого-то, наоборот, ожидали большего, сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Так, издание включило «Барыс» в топ-5 главных разочарований на старте «регулярки», компанию казахстанскому клубу составили «Ак Барс», «Авангард», «Локомотив» и «Северсталь».

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 3, 18.09.2021, 16:00

Йокерит3Барыс2Б

«Казахстанская команда всегда славилась тем, что умела привозить качественных легионеров. Сейчас ко всем новичкам есть вопросы. Клуб не попадает в зону плей-офф. При этом “Барыс” одержал всего две победы: отличную с Хабаровском и волевую над ЦСКА, у которого состав был далек от оптимального. В Риге казахстанская команда обязана была забирать два балла. Но в итоге три пропущенных гола, а подвиги, как в матче с московскими “армейцами”, — единичные случаи для хоккея», — говорится в тексте.

Сегодня, 18 сентября, подопечные Юрия Михайлиса сыграют с «Йокеритом». Игра пройдет в Хельсинки и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Перед этой игрой «джокеры», набрав десять очков, располагаются на четвертом месте в таблице Западной конференции. Астанчане идут девятыми на «Востоке», в их активе четыре балла.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом»
Мостовой назвал условие, при котором Витория покинет «Спартак»
Новый топ-нападающий дагестанец Агаларов рвется в сборную России
ЦСКА и «Челси» победят в дерби: Топ ставок выходных
«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»
«Ахмат» принимает «Краснодар»: онлайн-трансляция
Кокорин провел первый матч в сезоне и едва не был удален с поля
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь