«Барыс» включили в рейтинг главных разочарований на старте сезона КХЛ. Есть вопросы и к новичкам

Так, издание включило «Барыс» в топ-5 главных разочарований на старте «регулярки», компанию казахстанскому клубу составили «Ак Барс», «Авангард», «Локомотив» и «Северсталь».
«Казахстанская команда всегда славилась тем, что умела привозить качественных легионеров. Сейчас ко всем новичкам есть вопросы. Клуб не попадает в зону плей-офф. При этом “Барыс” одержал всего две победы: отличную с Хабаровском и волевую над ЦСКА, у которого состав был далек от оптимального. В Риге казахстанская команда обязана была забирать два балла. Но в итоге три пропущенных гола, а подвиги, как в матче с московскими “армейцами”, — единичные случаи для хоккея», — говорится в тексте.
Сегодня, 18 сентября, подопечные Юрия Михайлиса сыграют с «Йокеритом». Игра пройдет в Хельсинки и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.
Перед этой игрой «джокеры», набрав десять очков, располагаются на четвертом месте в таблице Западной конференции. Астанчане идут девятыми на «Востоке», в их активе четыре балла.