«Барыс» включили в рейтинг главных разочарований на старте сезона КХЛ. Есть вопросы и к новичкам

«Казахстанская команда всегда славилась тем, что умела привозить качественных легионеров. Сейчас ко всем новичкам есть вопросы. Клуб не попадает в зону плей-офф. При этом “Барыс” одержал всего две победы: отличную с Хабаровском и волевую над ЦСКА, у которого состав был далек от оптимального. В Риге казахстанская команда обязана была забирать два балла. Но в итоге три пропущенных гола, а подвиги, как в матче с московскими “армейцами”, — единичные случаи для хоккея», — говорится в тексте.