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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават» обыграл минское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд

Сегодня, 18 сентября, на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» принимал минское «Динамо» и одержал победу с минимальным счётом — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Салават Юлаев
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Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"

Единственную шайбу забросил Маркус Гранлунд на 33-й минуте. Ему ассистировал Теэму Хартикайнен.

Напомним, «Салават» по-прежнему идёт в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге без поражений.

Уфимцы ранее переиграли «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2), магнитогорский «Металлург» (7:2), «Спартак» (2:1), «Нефтехимик» (5:1) и «Куньлунь Ред Стар» (5:1). Минское «Динамо» ранее сыграло в пяти матчах: обыграло «Северсталь» (4:1), «Локомотив» (4:3) и «Ак Барс» (5:2), но уступило московскому «Динамо», которое также ни разу в сезоне не проиграло (1:4), и «Автомобилисту» (1:2).

Салават Юлаев
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Динамо Мн
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