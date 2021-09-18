«Салават» обыграл минское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд

Уфимцы ранее переиграли «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2), магнитогорский «Металлург» (7:2), «Спартак» (2:1), «Нефтехимик» (5:1) и «Куньлунь Ред Стар» (5:1). Минское «Динамо» ранее сыграло в пяти матчах: обыграло «Северсталь» (4:1), «Локомотив» (4:3) и «Ак Барс» (5:2), но уступило московскому «Динамо», которое также ни разу в сезоне не проиграло (1:4), и «Автомобилисту» (1:2).