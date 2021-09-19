ЦСКА в овертайме победил «Автомобилист» в матче КХЛ
Победная шайба на счету Михаила Григоренко.
Победная шайба на счету Михаила Григоренко.
ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Уралец» в Екатеринбурге в присутствии 851 зрителя.
В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Райан Спунер (9-я минута) и Стефан Да Коста (27), у армейцев отличились Сергей Плотников (29), Константин Окулов (49) и Михаил Григоренко (64).
Подопечные Сергея Федорова одержали пятую победу в последних шести матчах, ЦСКА располагается на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в восьми матчах.
Клуб из Екатеринбурга потерпел второе поражение подряд и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками после восьми игр.
В следующем матче «Автомобилист» примет минское «Динамо» 22 сентября, ЦСКА на день раньше на выезде встретится с «Барысом».