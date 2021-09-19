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17:40 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в овертайме победил «Автомобилист» в матче КХЛ

Победная шайба на счету Михаила Григоренко.

ЦСКА
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Уралец» в Екатеринбурге в присутствии 851 зрителя.

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Райан Спунер (9-я минута) и Стефан Да Коста (27), у армейцев отличились Сергей Плотников (29), Константин Окулов (49) и Михаил Григоренко (64).

Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечные Сергея Федорова одержали пятую победу в последних шести матчах, ЦСКА располагается на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в восьми матчах.

Клуб из Екатеринбурга потерпел второе поражение подряд и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками после восьми игр.

В следующем матче «Автомобилист» примет минское «Динамо» 22 сентября, ЦСКА на день раньше на выезде встретится с «Барысом».

Автомобилист
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
ЦСКА
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