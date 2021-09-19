ЦСКА в овертайме победил «Автомобилист» в матче КХЛ

ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Уралец» в Екатеринбурге в присутствии 851 зрителя.

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Райан Спунер (9-я минута) и Стефан Да Коста (27), у армейцев отличились Сергей Плотников (29), Константин Окулов (49) и Михаил Григоренко (64).

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c2068f6bb716931af33c613187988dc3_hd/q794113/1594500d79f0d066ae6b34ac672a5895/4787735944?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечные Сергея Федорова одержали пятую победу в последних шести матчах, ЦСКА располагается на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в восьми матчах.

Клуб из Екатеринбурга потерпел второе поражение подряд и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками после восьми игр.