«Авангард» всухую крупно обыграл «Спартак» в Москве. У Якупова — 1+1

Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 4-й минуте Николай Прохоркин вывел омичей вперёд. На 14-й минуте Наиль Якупов увеличил преимущество, забросив первую шайбу в сезоне. На 23-й минуте Петер Цегларик забил третий гол. На старте заключительного периода отличился Владимир Брюквин.