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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» всухую крупно обыграл «Спартак» в Москве. У Якупова — 1+1

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Спартак».

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 4-й минуте Николай Прохоркин вывел омичей вперёд. На 14-й минуте Наиль Якупов увеличил преимущество, забросив первую шайбу в сезоне. На 23-й минуте Петер Цегларик забил третий гол. На старте заключительного периода отличился Владимир Брюквин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 24 сентября в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Авангард» 27 сентября примет ярославский «Локомотив».

Спартак
0:4
0:2, 0:1, 0:1
Авангард
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