«Металлург» обыграл «Сибирь». Последние два матча «Магнитка» выиграла с общим счетом 8:1

Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 27-й минуте Анатолий Никонцев забросил шайбу в меньшинстве и вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Андрей Чибисов с передачи Семёна Кошелева забил второй гол в ворота Антона Красоткина. На 37-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство с передачи Максима Карпова, забросил третью шайбу в матче. На 58-й минуте Алексей Кручинин отыграл один гол.