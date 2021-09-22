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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» обыграл «Сибирь». Последние два матча «Магнитка» выиграла с общим счетом 8:1

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Сибирь».

Сибирь
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Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" Магнитогорск
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Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 27-й минуте Анатолий Никонцев забросил шайбу в меньшинстве и вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Андрей Чибисов с передачи Семёна Кошелева забил второй гол в ворота Антона Красоткина. На 37-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство с передачи Максима Карпова, забросил третью шайбу в матче. На 58-й минуте Алексей Кручинин отыграл один гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Металлург» примет московский ЦСКА. Обе встречи пройдут 25 сентября.

Сибирь
1:3
0:0, 0:3, 1:0
Металлург
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