Скабелка рискует быть вторым отставленным тренером в сезоне-2021/22. «Локомотив» — главное разочарование нынешнего отрезка КХЛ

По истечении девяти матчей команда, возглавляемая белорусским специалистом, располагается на девятой позиции и имеет семь очков. Это даже меньше, чем у «Витязя» и «Сочи», которых не то что не относили к фаворитам накануне старта регулярного чемпионата — даже наоборот, причисляли к аутсайдерам. Столько же — семь баллов — в активе нижегородского «Торпедо» и «Северстали», вдобавок у хоккеистов из Череповца по отношению к более состоятельному гранду поединок в запасе. Итого — худший ход по дистанции в западной конференции пока только у рижских динамовцев — между прочим, показывающих весьма симпатичную игру. Ясное дело, удовлетворять это не может — ни болельщиков «Локомотива», ни его руководство. Тем более на контрасте с прошлым сезоном, когда Скабелка у руля коллектива оставил более чем приятное впечатление. И в особенности — на контрасте с началом прошлой осени, когда какое-то время ярославский клуб даже возглавлял Запад. Комплиментов работа нового тренерского штаба (а 50-летний белорусский наставник получил назначение 2 мая 2020-го) отыскала достаточно. Причем лейтмотив был таким: мол, то ли еще будет. Вот пройдет время — и будет вообще о-го-го, когда Андрей Владимирович с головой погрузится в дела и заработает его система. В принципе так и было, если вспомнить концовку предыдущего сезона и плей-офф — в частности. Железнодорожники шли по турнирной дистанции не без сбоев, однако в конечном счете завершили «регулярку» на четвертой позиции в конференции, после чего нокаутировали «Йокерит» в первом раунде плей-офф, а затем навязали ожесточенную борьбу будущему финалисту Кубка Гагарина ЦСКА, втянув его в семиматчевое сражение.

Короче говоря, первый чемпионат, проведенный под началом Скабелки, получил, безусловно, позитивную оценку. Вопрос о продолжении сотрудничества с белорусом на повестке дня не стоял вовсе — утвердительный ответ на него давался по умолчанию. Собственно, даже если бы «Локомотив» продемонстрировал заурядное выступление, пришлось бы крепко поразмыслить, прежде чем расставаться с рулевым. Ведь боссы доверились ему настолько, что прошлой весной предложили ударить по рукам аж на три года — подобные условия часто диктуют североамериканские специалисты в расчете на компенсацию по случаю досрочного расторжения соглашения. А вот подобное в отношении «своих», к каковым россияне относят и соседей с запада, — в некоторую диковинку.



И сейчас эту загвоздку как-то придется разрешать. Потому что сентябрь «Локомотиву» не задался — и это лишь мягко говоря. Конечно, трудно предположить, что клуб настолько потерял свою игру, что надолго обоснуется в низине конференции, позади уже упомянутых «Сочи» и «Витязя», имеющих гораздо более скудные возможности, чтобы пошуметь в лиге. Однако амбиции ярославцев — опять-таки, здесь Скабелка сам себе сослужил прошлогодними результатами плохую службу — простираются куда дальше просто выхода в плей-офф. Тем более с места, не гарантирующего преимущество своей площадки в первом нокаут-раунде.



Итого — есть сведения, что работодатель всерьез раздумывает над тем, чтобы найти Скабелке замену. А если даже не найти, просто организовать, так сказать, встряску, договорившись с белорусом о расторжении контракта. По информации «Спорт-Экспресса», «Локомотив» в самое ближайшее время объявит о том, что Скабелка покидает клуб — и тем самым станет вторым коучем в текущем сезоне, от услуг которого решили отказаться. Напомним, чуть ранее «Амур» предпочел отпустить на все четыре стороны Владимира Воробьева.



Так почему же настолько нежданно «Локомотив» предстал в совершенно непохожем на себя виде? Это вдвойне удивительно, поскольку из лидеров лиги — по крайней мере, что касается Запада — «Локо» в наибольшей степени оставил неизменным прошлогодний ростер. Тем не менее кое-какие правки произошли, и они отчасти явились ключевыми.



Во-первых, Эдвард Паускале поныне играет в клубе, по сути, без замен. Не бог весть какой бэкап у него был в прошлом сезоне, однако привести в порядок дыхание в тяжелейшем графике Илья Коновалов все же давал, показывая процент отраженных бросков, равный 92,3. А, как показывает практика, у 31-летнего канадца есть прямая зависимость между проведенными играми и надежностью. Когда ему предоставляется больший отдых, в тех сезонах он демонстрирует более привлекательные показатели.



Очевидно, негативно на ходе железнодорожников сказался и уход ряда нападающих. В частности, Антона Ландера. Он плохо провел предыдущий плей-офф, где часть пропустил из-за травмы, а в другой — не отметился результативными баллами. Видно, боссы посчитали, что потратить легионерскую вакансию могут с большей пользой и не стали предлагать новое соглашение скандинаву. Вероятно, зря. Потому как потеряли полезного на обеих половинах площадки исполнителя, выходившего на лед как в большинстве, так и в меньшинстве.



Кроме того, в «Тракторе» оказались Владимир Ткачев и Теему Пулккинен. Чем руководствуются клубы, когда в принципе отпускают финна, не очень понятно. Чьи бы цвета он ни представлял, свои очки он приносит коллективу неизменно. Пулккинен доказал, что способен избежать трудностей адаптации в каком угодно городе, ибо тотчас же после перехода начинает пополнять личную копилку. За таких нападающих однозначно стоит держаться. На секундочку, он возглавлял, пока «Локо» был в игре, бомбардирский реестр минувшего Кубка Гагарина. Ну и Ткачев — бывший капитан дружины. Бесследно уход его тоже не мог не остаться.



То есть, конечно, мог бы, по правде говоря. Потому как казалось, что «Локомотив» провел весьма удачную селекцию. Ведь не просто так отпускал игроков, здорово трудившихся на благо клуба. Ведь выписывал им на смену точно таких же звезд. Если не более именитых. Вот только они пока авансы не оправдывают. Равно как и нули в трудовых договорах, естественно.



Александр Елесин, возвращенный из АХЛ, имеет 0+0 и «-2» показатель полезности по итогам шести встреч. Антон Сагадеев пребывает в лазарете. Наихудший «+/-» среди форвардов у Рида Буше (-2), в связи с чем 7 (4+3) баллов в девяти поединках — слабое оправдание. С бывшим форвардом ЦСКА ярославцы побратались до апреля 2024-го — и как бы не обожглись. Пока он и близко не вносит того профита в игру «Локо», какой делал в армейских рядах.



Вместе с тем, наверное, задача интеграции новоприбывших во многом лежит на тренерском штабе. И с нею пока Скабелка не справляется. Любопытно, дадут ли ему еще время. Во всяком случае, по мнению специалистов, высказывавшихся в российском информационном пространстве, кредит доверия у того же Дмитрия Квартального из «Ак Барса» куда выше, чем у Скабелки в «Локомотиве».