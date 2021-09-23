Главный тренер московского «Динамо» Кудашов побил рекорд Знарка по победам подряд в КХЛ

Шайбы забросили Андрей Прибыльский (38-я минута), Владислав Михайлов (42), Эрик О'Делл (58) и Дмитрий Рашевский (58). Для 20-летнего защитника Прибыльского эта заброшенная шайба стала первой в КХЛ. Он провел 60-ю встречу.

Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова эта победа стала 24-й подряд в регулярном чемпионате: 8 — с «Динамо» и 16 — с петербургским СКА в сезоне-2019/20 (в сезоне-2020/21 специалист никого не тренировал в КХЛ). Он побил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.

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Капитан «Динамо» Вадим Шипачев сделал две результативные передачи, он набрал очки во всех играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. На счету форварда 8 голов и 10 передач, он является лучшим бомбардиром турнира.

«Динамо» одержало восемь побед в восьми матчах регулярного чемпионата и является единственной командой КХЛ, ни разу не проигравшей в текущем сезоне. Последний раз бело-голубые стартовали с восьми побед подряд в чемпионате страны в 1992 году. Столичная команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками, «Сочи» набрал 8 очков после десяти игр и располагается на седьмой строчке.