«Салават Юлаев» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (23-я минута), Шакир Мухамадуллин (25), Петр Хохряков (43) и Данил Башкиров (58). У петербургской команды отличился Антон Бурдасов (48, 58).

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«Салават Юлаев» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. СКА идет четвертым в таблице Западной конференции, команда набрала 12 очков в девяти матчах.

В следующем матче СКА в Минске сыграет с «Динамо» 25 сентября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».