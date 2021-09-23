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22:20 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл петербургский СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (23-я минута), Шакир Мухамадуллин (25), Петр Хохряков (43) и Данил Башкиров (58). У петербургской команды отличился Антон Бурдасов (48, 58).

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«Салават Юлаев» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. СКА идет четвертым в таблице Западной конференции, команда набрала 12 очков в девяти матчах.

В следующем матче СКА в Минске сыграет с «Динамо» 25 сентября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».

В других матчах игрового дня московский ЦСКА в гостях уступил челябинскому «Трактору» (1:2), «Куньлунь Ред Стар» дома проиграл хабаровскому «Амуру» (0:2), череповецкая «Северсталь» на своей площадке в овертайме обыграла рижское «Динамо» (2:1 ОТ).

СКА
2:4
0:0, 0:2, 2:2
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