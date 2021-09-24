Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Локомотив»

В последнем матче регулярного чемпионата «Локомотив» дома уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:3. Ярославский клуб одержал три победы в девяти матчах на старте сезона и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе семь очков.

Андрею Скабелке 50 лет, он тренировал ярославский клуб с мая 2020 года. До этого он работал в «Барысе» из Нур-Султана, новокузнецком «Металлурге», белорусском «Гомеле», нижегородском «Торпедо», новосибирской «Сибири», омском «Авангарде» и сборной Белоруссии. В качестве игрока он становился чемпионом России и бронзовым призером первенства страны в составе ярославского «Торпедо» (нынешнее название — «Локомотив»).