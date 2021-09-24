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24 сентября, источник: БЕЛТА

Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Локомотив»

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Андрей Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

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Источник: РИА "Новости"

В последнем матче регулярного чемпионата «Локомотив» дома уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:3. Ярославский клуб одержал три победы в девяти матчах на старте сезона и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе семь очков.

Андрею Скабелке 50 лет, он тренировал ярославский клуб с мая 2020 года. До этого он работал в «Барысе» из Нур-Султана, новокузнецком «Металлурге», белорусском «Гомеле», нижегородском «Торпедо», новосибирской «Сибири», омском «Авангарде» и сборной Белоруссии. В качестве игрока он становился чемпионом России и бронзовым призером первенства страны в составе ярославского «Торпедо» (нынешнее название — «Локомотив»).

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