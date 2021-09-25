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17:37 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» победил ЦСКА и одержал седьмую победу подряд в нынешнем сезоне КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Магнитогорский «Маталлург» со счетом 4:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и продлил победную серию до семи игр. Встреча прошла на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.

Металлург
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин (9-я минута), Максим Карпов (23), Джош Карри (44) и Брендан Лейпсик (59). Магнитогорская команда является самой результативной в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, забросив 43 шайбы.

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Подопечные Ильи Воробьева одержали седьмую победу в чемпионате подряд и являются лидерами турнирной таблицы Восточной конференции с 18 очками. Подопечные Сергея Федорова потерпели второе поражение кряду и занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков.

В следующем матче «Металлург» примет «Барыс» из Нур-Султана 29 сентября, армейцы в этот же день сыграют дома с новосибирской «Сибири».

В другом матче «Барыс» дома обыграл «Сибирь» (2:1 ОТ).

Металлург
4:0
1:0, 1:0, 2:0
ЦСКА
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