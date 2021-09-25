«Металлург» победил ЦСКА и одержал седьмую победу подряд в нынешнем сезоне КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин (9-я минута), Максим Карпов (23), Джош Карри (44) и Брендан Лейпсик (59). Магнитогорская команда является самой результативной в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, забросив 43 шайбы.

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Подопечные Ильи Воробьева одержали седьмую победу в чемпионате подряд и являются лидерами турнирной таблицы Восточной конференции с 18 очками. Подопечные Сергея Федорова потерпели второе поражение кряду и занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков.

В следующем матче «Металлург» примет «Барыс» из Нур-Султана 29 сентября, армейцы в этот же день сыграют дома с новосибирской «Сибири».