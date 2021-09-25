«Очень мощно выглядел в атаке». Тренер «Сибири» похвалил «Барыс»

«Хочу поблагодарить команду за стойкую игру в обороне, нашего вратаря, сегодня очень много пришлось в нашей зоне играть. “Барыс” очень мощно выглядел в атаке, мы все-таки не отбивались, а оборонялись. Доволен что взяли очко, могли бы взять больше, если бы не стечение обстоятельств. Но как есть, так есть, очко лучше, чем ничего», — цитирует Мартемьянова сайт «Барыса».