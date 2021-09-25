«Очень мощно выглядел в атаке». Тренер «Сибири» похвалил «Барыс»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Барыса». Он отметил, что много пришлось играть в своей зоне.
Барыс
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Барыса». Он отметил, что много пришлось играть в своей зоне.
«Хочу поблагодарить команду за стойкую игру в обороне, нашего вратаря, сегодня очень много пришлось в нашей зоне играть. “Барыс” очень мощно выглядел в атаке, мы все-таки не отбивались, а оборонялись. Доволен что взяли очко, могли бы взять больше, если бы не стечение обстоятельств. Но как есть, так есть, очко лучше, чем ничего», — цитирует Мартемьянова сайт «Барыса».
Напомним, «Барыс» выиграл у «Сибири» в овертайме со счетом 2:1 и прервал серию из трех поражений.