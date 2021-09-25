Капитан СКА ударил судью по лицу. Что теперь его ждет?

Сегодня в КХЛ насыщенный игровой день. «Магнитка» продолжает рвать и метать всех на своем пути. На этот раз досталось ЦСКА — армейцы не смогли забить Василию Кошечкину, а сами пропустили четыре шайбы. Первую и, как оказалось позже победную, забросил Николай Голдобин, огорчивший бывшую команду, которая отказалась от него в прошлом декабре. Гол нападающего получился на загляденье — броском из-под ноги Николай озадачил вратаря Ивана Федотова.

Коллега голкипера ЦСКА — Владислав Галкин из «Автомобилиста» стоял на ушах в матче с «Трактором» и дотащил уральцев до буллитов. 21-летний вратарь отразил 53 броска из 54. Без его героических спасений екатеринбуржцы не наиграли бы и на одно очко. В Нижнем Новгороде «Торпедо» прервало победную серию московского «Динамо». А бомба дня взорвалась в Минске, где местное «Динамо» принимало СКА. Армейцы после поражения от «Салавата Юлаева» отправились на выезд — и уже в первом матче потеряли своего капитана Евгения Тимкина.

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Нет, форвард петербуржцев, забросивший единственную шайбу сборной России в злополучном четвертьфинале ЧМ-2021 с канадцами, не получил травму и не сразил соперника колющим ударом. Первый период прошел без голов, а во втором — на шайбу Марата Хуснутдинова минчане ответили точным броском Романа Горбунова. Ничего, как говорится, не предвещало беды, пока возле ворот «Динамо» не началась классическая заварушка. Алексей Колосов поймал бросок Евгения Кетова, но, видимо, форварды СКА посчитали, что шайбу еще можно добить и покатили на пятак.

В сутолоке перед воротами Тимкин сцепился с Якубом Крейчиком. После обмена комплиментами Евгений выбросил мощный хук правой рукой. Только удар пришелся не в защитника, а в лицо судьи Дмитрия Шишло. Линейный арбитр пытался контролировать разбушевавшихся игроков, но в итоге сам отправился в нокаут. Вот что называется — оказаться не в том месте не в то время.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0281aef5c1799f75df2ca93ca185b82a_hd/q797909/2232c17a9b6af76ea940d01c142f9c09/4788269766?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судьи посовещались и отправили Тимкина отдыхать до конца матча, выписав ему дисциплинарный штраф. Евгений, осознав, что промазал не на шутку, сразу извинился перед арбитром. Само собой, бить Шишло нападающий не планировал, но ответил за поступок по регламенту. За неспортивное поведение Тимкин отправился досматривать матч из раздевалки. Пропустит ли форвард ближайшие матчи — пока открытый вопрос. Дождемся официальной оценки эпизода от КХЛ.

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Потеря капитана не надломила СКА. Основного времени для выявления победителя оказалось мало, а в овертайме Антон Бурдасов наказал «Динамо» за провал в обороне. Армейцы выкатили на ворота Колосова «три в одного» — такие ошибки СКА не прощает. Решающую шайбу минчане приняли слишком болезненно. Раздосадованный Тэйлор Бек раскрошил клюшку о свои ворота, а со скамейки «Динамо» полетела бутылка на лед.

Подобные поступки не красят команду, но сомневаюсь, что за ними последуют дополнительные санкции. Не думаю, что от игр отстранят и Тимкина. Внимательное изучение эпизода приводит к мысли, что это чистая случайность. При всей суровости по отношению к контактам с арбитрами наказывать Евгения постфактум — вопиющая несправедливость.