Нападающий СКА Тимкин, ударивший судью, дисквалифицирован на три матча

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча “Динамо” Минск — СКА. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Евгения Тимкина по п. 1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги.