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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий СКА Тимкин, ударивший судью, дисквалифицирован на три матча

Нападающий санкт-петербужского СКА Евгений Тимкин дисквалифицирован из-за эпизода, произошедшего в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (2:1, ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча “Динамо” Минск — СКА. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Евгения Тимкина по п. 1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги.

В следующих трёх матчах СКА сыграет: в гостях — с «Витязем» (27 сентября), дома — с «Трактором» (29 сентября) и «Нефтехимиком» (3 октября).

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