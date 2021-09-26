«Спартак» проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 26 сентября. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Илья Сафонов (7-я минута), Кирилл Петров (37) и Артем Галимов (53). У проигравших отличился Александр Никишин (11).

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В составе «Спартака» первый матч провел канадский нападающий Джейк Виртанен, с которым красно-белые заключили контракт 7 сентября. Он был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». В регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

Впервые в сезоне встречу пропустил шведский форвард «Спартака» Эмиль Петтерссон. По регламенту КХЛ российские команды не могут заявлять на матч более пяти легионеров. В игре с «Ак Барсом» приняли участие вратарь Оскар Данск, защитники Тим Хеед и Якуб Йержабек, а также нападающие Йори Лехтеря и Виртанен.

Главным тренером «Ак Барса» является Дмитрий Квартальнов. В составе «Спартака» участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку «Ак Барса» на игру, но на льду не появлялся.