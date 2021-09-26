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20:38 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанцы одержали пятую победу подряд.

Ак Барс
СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс"

ТАСС, 26 сентября. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Илья Сафонов (7-я минута), Кирилл Петров (37) и Артем Галимов (53). У проигравших отличился Александр Никишин (11).

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В составе «Спартака» первый матч провел канадский нападающий Джейк Виртанен, с которым красно-белые заключили контракт 7 сентября. Он был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». В регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

Впервые в сезоне встречу пропустил шведский форвард «Спартака» Эмиль Петтерссон. По регламенту КХЛ российские команды не могут заявлять на матч более пяти легионеров. В игре с «Ак Барсом» приняли участие вратарь Оскар Данск, защитники Тим Хеед и Якуб Йержабек, а также нападающие Йори Лехтеря и Виртанен.

Главным тренером «Ак Барса» является Дмитрий Квартальнов. В составе «Спартака» участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку «Ак Барса» на игру, но на льду не появлялся.

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате и с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» набрал 12 очков после 11 игр и располагается на пятой строчке в Западной конференции. В следующем матче «Спартак» 28 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Ак Барс» днем позже в Хельсинки встретится с местным «Йокеритом».

Ак Барс
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Спартак
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