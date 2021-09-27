«Барыс» пропустил от хоккеиста сборной Казахстана, но вырвал победу у «Автомобилиста»

Встреча прошла сегодня, 27 сентября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:4 в пользу казахстанского клуба.

Даррен Диц открыл счет уже на третьей минуте встречи, реализовав большинство с передачи Кертиса Волка и Якоба Лильи. Но на пятой гости сравняли. Шайбу забросил Даниил Романцев, а голевой ассист на счету экс-игрока «Барыса» Патриса Кормье.

В середине второго периода на 30-й минуте Егор Петухов с передачи Алихана Асетова снова вывел хозяев вперед. И снова «Автомобилист» сравнял. На этот раз после удаления Якоба Берглунда большинство реализовал ушедший из «Барыса» в межсезонье защитник сборной Казахстана Джесси Блэкер. А за две минуты до второго перерыва уже «Автомобилист» вышел вперед благодаря голу Григория Белоусова.

В самом начале третьего периода Никита Михайлис с передачи Асетова и Волка сравнял счет, сделав 3:3. Затем «Автомобилист» был наказан за нарушение численного состава. И на 47-й минуте Джо Морроу реализовал большинство, и снова голевой пас на счету Волка. Однако гостям не понадобилось много времени, чтобы отыграться, и уже на 51-й минуте Алексей Макеев сделал 4:4. С таким счетом завершилось основное время матча.

На последней минуте овертайма Блэкер заработал удаление и оставил «Автомобилист» в меньшинстве. Численным преимуществом воспользовался Лилья, который с передачи Волка и Дица забросил победную шайбу.