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21:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» показал сегодня характер: Михайлис — о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом», передает сайт казахстанского клуба.

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Напомним, встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. Михайлис отметил, что чувствовалось напряжение с обеих сторон.

— Хорошая и мощная игра была с обилием силовой борьбы и голов. Чувствовалось напряжение с обеих сторон. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас до последнего и верили в команду. «Барыс» показал сегодня характер и волю к победе. Удача сегодня была на нашей стороне.

Мы сегодня показали большую работоспособность в силовой борьбе, при блокировке бросков, и нас прорвало с голами. Много владели шайбой и создали хорошие голевые моменты. Скажу, что сегодня Йони Ортио очень здорово сыграл. Особенно в овертайме, когда мы втроем играли, он нас выручил.

— Как оцените игру Максима Мусорова, это была необходимость, или решили дать поиграть с Мэттью Фрэттином и Коди Куником?

— В прошлом сезоне вы, наверное, помните, что Максим Мусоров пробовался на эту роль, потом был Кирилл Панюков. С Максимом поговорили, и парень провел сегодня неплохой матч.

Следующий матч пройдет в среду, 29 сентября, в Магнитогорске против «Металлурга».

Барыс
5:4ОТ
1:1, 1:2, 2:1
Автомобилист
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