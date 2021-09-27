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21:42 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче под руководством Никитина

ТАСС, 27 сентября. Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде со счетом 4:1 действующего обладателя Кубка Гагарина омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайба на счету Петера Цегларика (3-я минута). У победителей отличились Денис Алексеев (22), Рид Буше (54), Артур Каюмов (56) и Александр Полунин (59).

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Эта встреча стала первой для Игоря Никитина в качестве главного тренера «Локомотива». Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил ярославцев 25 сентября, сменив на этой должности Андрея Скабелку.

«Локомотив» прервал трехматчевую серию поражений и, набрав 10 очков в 11 матчах, занимает 10-е место таблицы Западной конференции. «Авангард» с 10 очками в девяти матчах располагается на 7-й строчке Востока.

В следующем матче «Авангард» 29 сентября примет «Сочи», «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с подольским «Витязем».

Авангард
1:4
1:0, 0:1, 0:3
Локомотив
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