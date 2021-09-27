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22:37 (мск), источник: ТАСС

«Витязь» впервые за 12 лет победил дома СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 27 сентября. Подольский «Витязь» со счетом 6:5 по буллитам обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Витязь» в Подольске.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе «Витязя» отметились Нико Оямяки (6 и 31-я минуты), Михаил Смолин (26), Даниэль Одетт (33 и 59), у СКА отличились Йоонас Кемппайнен (14), Антон Бурдасов (41), Вей Линден (46), Владислав Цицюра (55) и Кирилл Марченко (60). Оямяки забросил десятую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и стал лидером среди лучших снайперов лиги, обойдя форварда московского «Динамо» Вадима Шипачева (8). Одетт набрал в матче три очка (две шайбы + одна передача), продлив результативную серию до шести матчей. Форвард армейцев Бурдасов также продлил серию результативных действий до шести матчей. Нападающий петербургского клуба Евгений Тимкин не принял участия в матче из-за трехматчевой дисквалификации.

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«Витязь» победил в домашнем матче СКА впервые за 12 лет, последний раз подмосковная команда праздновала домашнюю победу в противостоянии с питерцами 15 января 2009 года (5:4).

Команда из Подольска победила в третьем матче подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками в активе. Хоккеисты из Санкт-Петербурга располагаются на третьей строчке, набрав 15 очков.

В следующем матче «Витязь» примет ярославский «Локомотив» 29 сентября, СКА в этот же день примет челябинский «Трактор».

В других матчах игрового дня «Барыс» из Нур-Султана победил дома екатеринбургский «Автомобилист» (5:4, ОТ), череповецкая «Северсталь» дома обыграла новосибирскую «Сибирь» (1:0), «Трактор» в гостях проиграл нижегородскому «Торпедо» (2:5), минское «Динамо» дома обыграло хабаровский «Амур» (2:1), «Динамо» из Риги дома обыграло «Сочи» (2:1).

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