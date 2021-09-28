«Барыс» назвал состав на гостевую серию в КХЛ

«Барыс» назвал состав на гостевую серию в КХЛ

ХК «Барыс» отправился на второй выезд текущего сезона КХЛ по маршруту Магнитогорск — Москва — Ярославль, сообщается на сайте клуба.