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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на гостевую серию в КХЛ

ХК «Барыс» отправился на второй выезд текущего сезона КХЛ по маршруту Магнитогорск — Москва — Ярославль, сообщается на сайте клуба.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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29 сентября команда Юрия Михайлиса сыграет с «Металлургом», 1 октября — с «Динамо», а 3 октября закроет серию встречей с «Локомотивом».

Состав «Барыса» на выезд:

Вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов.

Защитники: Олле Альсинг, Самат Данияр, Даррен Диц, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Алексей Зубов, Коди Куник, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

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