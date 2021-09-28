«Барыс» назвал состав на гостевую серию в КХЛ
ХК «Барыс» отправился на второй выезд текущего сезона КХЛ по маршруту Магнитогорск — Москва — Ярославль, сообщается на сайте клуба.
БарысКХЛ: таблица и календарь
ХК «Барыс» отправился на второй выезд текущего сезона КХЛ по маршруту Магнитогорск — Москва — Ярославль, сообщается на сайте клуба.
29 сентября команда Юрия Михайлиса сыграет с «Металлургом», 1 октября — с «Динамо», а 3 октября закроет серию встречей с «Локомотивом».
Состав «Барыса» на выезд:
Вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов.
Защитники: Олле Альсинг, Самат Данияр, Даррен Диц, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Алексей Зубов, Коди Куник, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.