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22:19 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 6:3 обыграло столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами у победителей отметились Вадим Шипачев (33-я минута), Андрей Педан (36), Дмитрий Рашевский (40), Владислав Ефремов (46), Станислав Галиев (51) и Дмитрий Рашевский (57). У проигравших отличились Джейк Виртанен (35), Дмитрий Вишневский (38) и Иван Дроздов (50).

Капитан «Динамо» Шипачев помимо гола отметился четырьмя результативными передачами. Он набрал очки в каждой из 10 проведенных встреч с начала регулярного чемпионата и является лучшим бомбардиром турнира (9 заброшенных шайб + 15 голевых передач).

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Виртанен провел второй матч за «Спартак» и забросил первую шайбу в КХЛ. Канадский нападающий был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

«Динамо» набрало 18 очков после 10 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 12 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке. В следующем матче «Динамо» 30 сентября на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар», а «Спартак» днем позже примет «Нефтехимик».

Динамо М
6:3
0:0, 3:2, 3:1
Спартак
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