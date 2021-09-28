Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами у победителей отметились Вадим Шипачев (33-я минута), Андрей Педан (36), Дмитрий Рашевский (40), Владислав Ефремов (46), Станислав Галиев (51) и Дмитрий Рашевский (57). У проигравших отличились Джейк Виртанен (35), Дмитрий Вишневский (38) и Иван Дроздов (50).

Капитан «Динамо» Шипачев помимо гола отметился четырьмя результативными передачами. Он набрал очки в каждой из 10 проведенных встреч с начала регулярного чемпионата и является лучшим бомбардиром турнира (9 заброшенных шайб + 15 голевых передач).

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Виртанен провел второй матч за «Спартак» и забросил первую шайбу в КХЛ. Канадский нападающий был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.