«Металлург» отыгрался с 1:3 в матче с «Барысом» и одержал восьмую победу подряд

Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 24-й минуте Мэтт Фрэттин увеличил преимущество казахстанского клуба. Через минуту Никита Коростелёв, реализовав численное большинство, отыграл одну шайбу. На 28-й минуте Коди Куник забил третий гол в ворота Юхо Олкинуоры, после чего финн был заменён на Василия Кошечкина. На последней минуте второго периода Андрей Чибисов сократил отставание до минимума.