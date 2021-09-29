«Ак Барс» в урезанном составе уступил «Йокериту» в овертайме

Финский клуб одолел соперника в овертайме со счетом 4:3.

По информации «СЭ», легионер «Ак Барса» сдал положительный тест перед матчем в Хельскинки. Позже пресс-служба казанского клуба сообщила, что финские власти отказались допускать на матч часть игроков «Ак Барса».

Участия в игре не приняли вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.