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29 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Ак Барс» в урезанном составе уступил «Йокериту» в овертайме

«Йокерит» переиграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Йокерит
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Источник: Официальный твиттер ХК "Йокерит"

Финский клуб одолел соперника в овертайме со счетом 4:3.

По информации «СЭ», легионер «Ак Барса» сдал положительный тест перед матчем в Хельскинки. Позже пресс-служба казанского клуба сообщила, что финские власти отказались допускать на матч часть игроков «Ак Барса».

Участия в игре не приняли вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.

Место в воротах занял Игорь Бобков. 18-летний нападающий Дмитрий Кателевский был заявлен в качестве запасного голкипера.

Йокерит
4:3ОТ
1:0, 2:1, 0:2
Ак Барс
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