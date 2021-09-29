«Ак Барс» в урезанном составе уступил «Йокериту» в овертайме
«Йокерит» переиграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Йокерит
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«Йокерит» переиграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Финский клуб одолел соперника в овертайме со счетом 4:3.
По информации «СЭ», легионер «Ак Барса» сдал положительный тест перед матчем в Хельскинки. Позже пресс-служба казанского клуба сообщила, что финские власти отказались допускать на матч часть игроков «Ак Барса».
Участия в игре не приняли вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.
Место в воротах занял Игорь Бобков. 18-летний нападающий Дмитрий Кателевский был заявлен в качестве запасного голкипера.