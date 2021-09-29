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29 сентября, источник: Sport24

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче КХЛ

Минское «Динамо» на своей площадке победило «Нефтехимик» во встрече регулярного чемпионата КХЛ.

Динамо Мн
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Источник: Sport24

Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 3:1. В составе минчан отличились нападающие Александр Суворов, Илья Усов и Тайлер Граовац. За нижнекамскую команду забил форвард Данила Попов.

«Динамо» набрало 13 очков в 11 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» имеет 11 очков на счету и располагается на 7-й строчке на Востоке.

Динамо Мн
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Нефтехимик
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