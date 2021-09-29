СКА победил «Трактор» в серии буллитов, отыгравшись со счета 0:3 в основное время

Первые три шайбы в матче были заброшены в ворота Ларса Юханссона, их авторами стали Сергей Калинин и Никита Тертышный, оформивший дубль.

После этого тренерский штаб Валерия Брагина провел замену во вратарской линии, вместо Юханссона вышел Ярослав Аскаров.

С середины второго периода СКА включился в игру — по голу на свой счет записали Кирилл Марченко, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко.

Игра перешла в овертайм, но победителя удалось определить в серии буллитов — автором победного гола стал Марченко.