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29 сентября, источник: Матч ТВ

СКА победил «Трактор» в серии буллитов, отыгравшись со счета 0:3 в основное время

Петербургский СКА одержал домашнюю победу над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: Матч ТВ
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Первые три шайбы в матче были заброшены в ворота Ларса Юханссона, их авторами стали Сергей Калинин и Никита Тертышный, оформивший дубль.

После этого тренерский штаб Валерия Брагина провел замену во вратарской линии, вместо Юханссона вышел Ярослав Аскаров.

С середины второго периода СКА включился в игру — по голу на свой счет записали Кирилл Марченко, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко.

Игра перешла в овертайм, но победителя удалось определить в серии буллитов — автором победного гола стал Марченко.

СКА поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков. Челябинский клуб с 18 очками занимает третье место на Востоке.

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