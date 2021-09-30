Назаров стал главным тренером «Сочи»

Как отмечается в сообщении, в четверг 47-летний специалист был представлен команде.

Назаров сменил в должности Евгения Ставровского, об отставке которого было объявлено ранее в четверг. Ставровский возглавлял «Сочи» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне «леопарды» одержали три победы в 13 матчах и занимают последнее место в таблице Западной конференции КХЛ.