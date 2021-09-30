Назаров стал главным тренером «Сочи»
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Андрей Назаров назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Андрей Назаров назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, в четверг 47-летний специалист был представлен команде.
Назаров сменил в должности Евгения Ставровского, об отставке которого было объявлено ранее в четверг. Ставровский возглавлял «Сочи» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне «леопарды» одержали три победы в 13 матчах и занимают последнее место в таблице Западной конференции КХЛ.
Последним местом работы Назарова был нижнекамский «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Также он работал в КХЛ главным тренером челябинского «Трактора», подмосковного «Витязя», череповецкой «Северстали», украинского «Донбасса», казахстанского «Барыса» и петербургского СКА.