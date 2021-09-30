Вратарь «Динамо» Еременко стал рекордсменом клуба по количеству побед

В четверг «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:3. Ворота бело-голубых защищал 41-летний Еременко. Он проводит 17-й сезон в составе «Динамо» и по этому показателю повторил клубный рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева.

Помимо «Динамо» вратарь выступал за тверской ТХК, челябинский «Мечел» и казанский «Ак Барс». Всего на его счету в КХЛ 494 матча, 289 побед и 63 «сухие» встречи. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013). В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).