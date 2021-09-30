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21:57 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Динамо» Еременко стал рекордсменом клуба по количеству побед

ТАСС, 30 сентября. Вратарь московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Александр Еременко выиграл 251-й матч в составе бело-голубых и установил новый клубный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Мышкину, одержавшему в составе московского клуба 250 побед.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:3. Ворота бело-голубых защищал 41-летний Еременко. Он проводит 17-й сезон в составе «Динамо» и по этому показателю повторил клубный рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева.

Помимо «Динамо» вратарь выступал за тверской ТХК, челябинский «Мечел» и казанский «Ак Барс». Всего на его счету в КХЛ 494 матча, 289 побед и 63 «сухие» встречи. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013). В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).

Мышкин выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год, он провел в составе команды 389 матчей в чемпионатах страны и однажды завоевал золотую медаль (1990). В составе сборной СССР вратарь стал олимпийским чемпионом 1984 года и шестикратным чемпионом мира. Также он является обладателем Кубка Канады 1981 года.

Куньлунь
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