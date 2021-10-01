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13:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» хочет сыграть с «Ак Барсом» в Дубае

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Руководство «Авангарда» рассчитывает провести матч регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» в российский день на выставке «Экспо-2020» в Дубае, сообщил председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Ранее глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига продолжает работу по организации матча в рамках KHL World Games в сезоне-2021/22. Вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2021/22 может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ): на стадионах в Дубае или Абу-Даби. «Экспо-2020» проходит в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

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«Да, такая возможность существует. У “Авангарда” полный карт-бланш по организации такого матча. Мы занимаемся инфраструктурой. Если она будет готова в срок, то мы матч проведем. Если нет, отложим на будущее. 1 октября стартовал “Экспо-2020”, который был отложен на год. В его правилах есть участники, есть свой день. И мы хотели в день России представить страну яркими спортивными командами — это “Ак Барс” и “Авангард”. И привлечь фигуристов к этому мероприятию. Мне кажется, это очень хорошая идея. Изначально она была скреативлена Алексеем Морозовым, но мной поддержана. Я перехватил инициативу и надеюсь всё сделать в срок», — сказал Крылов в прямом эфире клубного телевидения.

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Председатель совета директоров также прокомментировал игру команды в текущем сезоне КХЛ.

После 10 матчей регулярного чемпионата «Авангард» с 12 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

«Не считаю, что мы стали более дубовыми. Рано подводить какой-то итог. К декабрю будет понятно, ошиблись мы или нет. Если ошиблись, будем принимать меры. У нас есть план “Б”. Вы помните, что в прошлом году в нас никто не верил даже после декабря, а вот как вышло. Как правильно говорит наш генменеджер, кубки выигрываются в марте», — сказал Крылов в прямом эфире клубного телевидения.

«Естественно, в данную минуту мне не нравится то, во что играет “Авангард”. Но панических настроений нет. У нас много новых игроков. Главное, что есть система, которая доказала свою состоятельность в прошлом году. Когда пришедшие игроки смогут выполнять задание тренера, многое изменится в лучшую сторону», — добавил он.

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