«Ак Барс» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Московский клуб потерпел третье поражение за последние четыре матча, команда из Казани одержала пятую победу в последних шести встречах. Ранее команды встречались друг с другом 8 сентября, победу тогда в овертайме одержали армейцы (2:1). ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков. «Ак Барс» на Востоке также располагается на четвертой позиции с 18 очками в активе.