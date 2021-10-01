«Ак Барс» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий (39-я, 58-я минуты), у проигравших отличился Антон Слепышев (60).
Московский клуб потерпел третье поражение за последние четыре матча, команда из Казани одержала пятую победу в последних шести встречах. Ранее команды встречались друг с другом 8 сентября, победу тогда в овертайме одержали армейцы (2:1). ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков. «Ак Барс» на Востоке также располагается на четвертой позиции с 18 очками в активе.
В следующем матче армейцы примут пекинский «Куньлунь Ред Стар» 4 октября, «Ак Барс» днем ранее дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В других матчах игрового дня «Салават Юлаев» дома проиграл новосибирской «Сибири» (1:3), магнитогорский «Металлург» на своем льду переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (4:2).