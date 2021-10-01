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21:42 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

ЦСКА
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий (39-я, 58-я минуты), у проигравших отличился Антон Слепышев (60).

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Московский клуб потерпел третье поражение за последние четыре матча, команда из Казани одержала пятую победу в последних шести встречах. Ранее команды встречались друг с другом 8 сентября, победу тогда в овертайме одержали армейцы (2:1). ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков. «Ак Барс» на Востоке также располагается на четвертой позиции с 18 очками в активе.

В следующем матче армейцы примут пекинский «Куньлунь Ред Стар» 4 октября, «Ак Барс» днем ранее дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В других матчах игрового дня «Салават Юлаев» дома проиграл новосибирской «Сибири» (1:3), магнитогорский «Металлург» на своем льду переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (4:2).

ЦСКА
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Ак Барс
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