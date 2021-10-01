Лидер КХЛ нанес «Барысу» второе поражение подряд

Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Владислав Ефремов (5-я минута), Станислав Галиев (20-я) и Михаил Фисенко (59-я). В составе проигравших шайбу забросил Даррен Диц (55-я).

При этом подопечные Юрия Михайлиса неплохо провели второй период, чаще бросали по воротам, еще два раза играли в численном большинстве, но, увы, не смогли распечатать ворота Ивана Бочарова в этом отрезке игры.

Как итог, астанчане потерпели второе поражение подряд (в предыдущей игре проиграли «Магнитке» 3:4) и с десятью очками остались на восьмом месте в таблице Восточной конференции, тогда как «Динамо», набрав 22 балла, сохранил лидерство на «Западе». В случае успеха казахстанский клуб мог выйти на седьмое место, поскольку «Нефтехимик» в гостях крупно проигрывал «Спартаку».