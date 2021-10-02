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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Трактору»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Авангард».

Трактор
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Источник: Официальный сайт ХК "Трактор"

Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

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На 9-й минуте Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперёд. На 17-й минуте Теэму Пулккинен с передачи Ника Бэйлена увеличил преимущество «Трактора».

На 27-й минуте Корбан Найт отыграл одну шайбу. Через две минуты Алексей Береглазов сравнял счёт. На 36-й минуте Вячеслав Основин вывел челябинскую команду вперёд. За 22 секунды до конца периода Кирилл Капустин с передачи Альберта Яруллина забросил четвёртую шайбу в ворота «Авангарда».

На 48-й минуте Наиль Якупов с передачи Сергея Толчинского сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Екатеринбурге сыграет с местным «Автомобилист». «Трактор» примет «Йокерит». Обе встречи пройдут 4 октября.

Трактор
4:3
2:0, 2:2, 0:1
Авангард
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