«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Шайбы забросили Артем Галимов (18-я минута) и Александр Бурмистров (60). Для нападающего «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена эта игра стала 400-й в КХЛ.

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В предыдущем сезоне команды четырежды пересекались в регулярном чемпионате, в двух матчах победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух — уфимская (7:3, 3:2). Позднее клубы встретились во втором раунде плей-офф КХЛ, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4−0. Победа в воскресенье стала 10-й домашней кряду для казанского клуба в противостоянии с уфимцами.

«Ак Барс» после 14 матчей имеет в активе 20 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 20 очками в 13 встречах располагается на второй строчке.