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19:34 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» обыграл со счетом 2:0 уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Татнефть Арене» в присутствии 4 445 зрителей.

Ак Барс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Артем Галимов (18-я минута) и Александр Бурмистров (60). Для нападающего «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена эта игра стала 400-й в КХЛ.

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В предыдущем сезоне команды четырежды пересекались в регулярном чемпионате, в двух матчах победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух — уфимская (7:3, 3:2). Позднее клубы встретились во втором раунде плей-офф КХЛ, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4−0. Победа в воскресенье стала 10-й домашней кряду для казанского клуба в противостоянии с уфимцами.

«Ак Барс» после 14 матчей имеет в активе 20 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 20 очками в 13 встречах располагается на второй строчке.

Казанцы в следующем матче 5 октября примут минское «Динамо», уфимский клуб в тот же день сыграет с гостях с «Сочи».

Ак Барс
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
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