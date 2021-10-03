Хет-трик Голдобина помог «Металлургу» обыграть московское «Динамо» в матче КХЛ

У победителей шайбы забросили Артем Минулин (2-я минута) и Николай Голдобин (28, 43 и 58). Дебютным голом в составе «Динамо» отметился нападающий Роб Клинкхаммер (23), который забросил и вторую шайбу команды (55). Форвард бело-голубых Семен Кошелев провел 300-й матч в КХЛ.

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев на 34-й минуте матча нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Он отметился голевой передачей и набрал очки в 13-м матче подряд. В активе форварда 9 шайб и 19 результативных передач, он является лучшим бомбардиром турнира. Шипачев может пропустить следующую встречу регулярного чемпионата с ЦСКА, которая пройдет 6 октября.

На матче отсутствовал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев, командой руководил Марк Френч. Ранее в воскресенье пресс-служба клуба сообщила, что первый тест Воробьева на коронавирус дал положительный результат.