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19:58 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Голдобина помог «Металлургу» обыграть московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в гостях со счетом 4:2 обыграл московское «Динамо» и одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 838 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

У победителей шайбы забросили Артем Минулин (2-я минута) и Николай Голдобин (28, 43 и 58). Дебютным голом в составе «Динамо» отметился нападающий Роб Клинкхаммер (23), который забросил и вторую шайбу команды (55). Форвард бело-голубых Семен Кошелев провел 300-й матч в КХЛ.

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Капитан «Динамо» Вадим Шипачев на 34-й минуте матча нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Он отметился голевой передачей и набрал очки в 13-м матче подряд. В активе форварда 9 шайб и 19 результативных передач, он является лучшим бомбардиром турнира. Шипачев может пропустить следующую встречу регулярного чемпионата с ЦСКА, которая пройдет 6 октября.

На матче отсутствовал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев, командой руководил Марк Френч. Ранее в воскресенье пресс-служба клуба сообщила, что первый тест Воробьева на коронавирус дал положительный результат.

«Металлург», в активе которого 24 очка, располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Динамо» с 22 очками лидирует в таблице Западной конференции. В следующем матче «Металлург» 5 октября в гостях сыграет с московским «Спартаком».

Динамо М
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Металлург
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