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20:03 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

3 октября/ Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ. Команда Крэйга Вудкрофта была сильнее со счетом 7:3 (1:1, 3:1, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сочи
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Поначалу хозяева льда не тушевались и отвечали атаками на острые выпады минского клуба. Однако постепенно динамовцы смогли перехватить инициативу и начали планомерную осаду ворот «Сочи».

Ближе к экватору стартового отрезка матча это преимущество переросло в заброшенную шайбу. «Зубрам» удалась эффектная комбинация. Адам Альмквист на 10-й минуте отдал пас на Романа Горбунова, который не промахнулся.

После гола сочинцы несколько сникли, испытывая проблемы при выходе из своей зоны. Отличный момент для того чтобы увеличить счет был у Тэйлора Бека, однако игрок минской дружины не смог реализовать момент оказавшись в одиночку у дальней штанги ворот Магнуса Хелльберга. К сожалению для болельщиков «Динамо», их соперники подошли к реализации опасных моментов не столь расточительно. Когда до перерыва оставалось 19 секунд, Янис Якс точным бросоком «с кистей» заставил капитулировать Алексея Колосова. Отметим, что минчане играли в меньшинстве. За задержку соперника в штрафной бокс отправился Роман Горбунов.

Второй период минские хоккеисты начали очень активно, и на 22-й минуте Владимир Алистров продемонстрировав недюжинное индивидуальное мастерство вывел «зубров» вперед.

Однако вели в счете гости недолго. Сочинцы оказавшись в большинстве после удаления Романа Горбунова вновь заставили минчан испытать чувство досады после пропущенной шайбы.

Старания партнеров завершил точным броском игрок "Сочи’Иван Мищенко, которому ассистировали Янис Якс и Кирилл Петьков.

Тут же «леопарды» могли выходить вперед, но на высоте был Алексей Колосов, вставший на пути шайбы после броска Дениса Вихарева.

Постепенно минчане обосновались в чужой зоне и один из розыгрышей завершился голом в ворота южан. На 29-й минуте встречи третью шайбу в их ворота отправил защитник «Динамо» Лукас Бенгтссон, которому удался дальний бросок.

Ближе к концу второго периода игрв приобрела рваный темп со множеством остановок. Благо на действиях минчан это не отразилось. На 37-й минуте позиционная атака завершиась голом в ворота «Сочи». Отличился Марио Кемпе.

В третью двадцатиминутку активней начали хозяева. Сочинцы бросали ао воротам Алексея Колосова с любых позиций, но вратарь минчан был начеку. А вот страж ворот «леопардов» свою дружину не выручил. Павел Варфоломеев проявил расторопность на чужом пятаке перед воротами и забросил пятую шайбу в ворота хозяев льда.

Однако «леопарды» не сдались и смогли сократить отставание. Гол на счету Никиты Точицкого. Минчане продолжили давление на оборону соперников и на 50-й минуте игры «зубры» вновь заставили взгрустнуть болельщиков из Сочи, использовав большинство. Голевой дубль оформил Марио Кемпе. Но на этом динамовцы не остановились и за мгновение до сирены окончательный счет матча установил Павел Варфоломеев.

Несмотря на старания «леопардов», «зубрам» удалось сохранить победный для себя счет. Следующий матч они проведут 5 октября в Казани, против местного «Ак Барса».

Сочи
3:7
1:1, 1:3, 1:3
Динамо Мн
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