Вудкрофт высказался о победе минского «Динамо» в матче против «Сочи»

«Знали, что будет много эмоций в этой игре, что “Сочи” — это быстрая команда, которая много и хорошо играет в силовой хоккей. Наши парни справились, хорошо подошли к игре, нам удалось сделать то, что мы планировали, то, что нам хотелось. Да у нас были глупые удаления, которые дали возможность “Сочи” вернуться в игру. Но во втором периоде, думаю, мы сыграли гораздо лучше, было несколько хороших смен, где мы провели много времени в зоне соперника. И это позволило нам забросить важные шайбы, которые и сделали результат в этой игре. Перед третьим периодом поговорили с командой о том, как довести дело до победы. Парни справились с этим, сдержали натиск соперника. Поэтому мы довольны результатом, довольны тем, как сегодня получилась игра.