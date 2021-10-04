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20:01 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» прервал 11-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ

ТАСС, 4 октября. Челябинский «Трактор» со счетом 3:2 по буллитам победил финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Трактор
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Никита Тертышный (2-я минута) и Марсель Шолохов (23). У «Йокерита» отличились Никлас Йенсен (26) и Джордан Шрёдер (46). Победный буллит на счету Томаша Гики.

«Йокерит» прервал победную серию из 11 матчей. Команда из Хельсинки набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» одержал вторую победу подряд и с 22 очками располагается на втором месте в Восточной конференции. В следующем матче «Йокерит» 6 октября на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор» в Хабаровске 7 октября встретится с местным «Амуром».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Московская область) — 2:1;
  • «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 1:2;
  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:3;
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 5:2.

Трактор
3:2Б
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Йокерит
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