«Трактор» прервал 11-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Никита Тертышный (2-я минута) и Марсель Шолохов (23). У «Йокерита» отличились Никлас Йенсен (26) и Джордан Шрёдер (46). Победный буллит на счету Томаша Гики.

«Йокерит» прервал победную серию из 11 матчей. Команда из Хельсинки набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» одержал вторую победу подряд и с 22 очками располагается на втором месте в Восточной конференции. В следующем матче «Йокерит» 6 октября на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор» в Хабаровске 7 октября встретится с местным «Амуром».