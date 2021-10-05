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5 октября, источник: ТАСС

«Металлург» обыграл «Спартак» и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:0 победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Джош Карри (15-я минута), Денис Зернов (17), Анатолий Никонцев (37) и Брендэн Лайпсик (43).

«Металлург» одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате. На тренерскую скамейку команды вернулся Илья Воробьев. Он не смог руководить командой в предыдущем матче с московским «Динамо» (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй и третий тесты оказались отрицательными.

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 6, 7.10.2021, 19:00

Ак Барс-Металлург-

Забросивший третью шайбу Никонцев на протяжении пяти сезонов выступал за «Спартак» и был капитаном команды. 1 мая 2021 года он заключил контракт с «Металлургом». Команда из Магнитогорска в третий раз в сезоне не пропустила в матче ни одной шайбы, ворота гостей защищал Юхо Олкинуора. «Спартак» в третий раз не сумел поразить ворота соперника, ране красно-белые на забрасывали в домашних матчах со СКА (0:2) и «Авангардом» (0:4).

«Спартак» с 16 очками после 15 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» одержал 13 побед при одном поражении и с 26 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.

В следующем матче «Спартак» 9 октября в гостях сыграет с омским «Авангардом», а «Металлург» 7 октября на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

Спартак
0:4
0:2, 0:1, 0:1
Металлург
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