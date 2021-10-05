«Металлург» обыграл «Спартак» и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами отметились Джош Карри (15-я минута), Денис Зернов (17), Анатолий Никонцев (37) и Брендэн Лайпсик (43).
«Металлург» одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате. На тренерскую скамейку команды вернулся Илья Воробьев. Он не смог руководить командой в предыдущем матче с московским «Динамо» (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй и третий тесты оказались отрицательными.
Забросивший третью шайбу Никонцев на протяжении пяти сезонов выступал за «Спартак» и был капитаном команды. 1 мая 2021 года он заключил контракт с «Металлургом». Команда из Магнитогорска в третий раз в сезоне не пропустила в матче ни одной шайбы, ворота гостей защищал Юхо Олкинуора. «Спартак» в третий раз не сумел поразить ворота соперника, ране красно-белые на забрасывали в домашних матчах со СКА (0:2) и «Авангардом» (0:4).
«Спартак» с 16 очками после 15 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» одержал 13 побед при одном поражении и с 26 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.
В следующем матче «Спартак» 9 октября в гостях сыграет с омским «Авангардом», а «Металлург» 7 октября на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».