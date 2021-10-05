«Металлург» обыграл «Спартак» и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

«Металлург» одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате. На тренерскую скамейку команды вернулся Илья Воробьев. Он не смог руководить командой в предыдущем матче с московским «Динамо» (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй и третий тесты оказались отрицательными.

Забросивший третью шайбу Никонцев на протяжении пяти сезонов выступал за «Спартак» и был капитаном команды. 1 мая 2021 года он заключил контракт с «Металлургом». Команда из Магнитогорска в третий раз в сезоне не пропустила в матче ни одной шайбы, ворота гостей защищал Юхо Олкинуора. «Спартак» в третий раз не сумел поразить ворота соперника, ране красно-белые на забрасывали в домашних матчах со СКА (0:2) и «Авангардом» (0:4).