Текущие события
Хоккей. КХЛ
5.10
СКА
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
5.10
Сочи
Салават Юлаев
03
Хоккей. КХЛ
5.10
Спартак
Металлург
04
Хоккей. КХЛ
5.10
Ак Барс
Динамо Мн
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Витязь
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
23Зарема в сектора ЦСКА, гол Заболотного и спасение Акинфеева: кадры дерби
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
5 октября, источник: ТАСС

«Локомотив» уступил СКА и потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Никитина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» проиграл петербургскому СКА со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

СКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбу забросил Марат Хуснутдинов (40-я минута).

Это поражение стало для ярославцев первым под руководством Игоря Никитина. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил «Локомотив» 25 сентября, сменив Андрея Скабелку. После его назначения железнодорожники одержали три победы подряд.

Вратарь СКА Ларс Юханссон во втором матче подряд не пропустил ни одной шайбы, в предыдущей встрече команда из Санкт-Петербурга обыграла «Нефтехимик» (2:0). Всего на счету шведского голкипера четыре сухие встречи в нынешнем сезоне. «Локомотив» второй раз по ходу регулярного чемпионата не сумел забросить ни одной шайбы.

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 6, 8.10.2021, 16:30

Барыс-СКА-

СКА продлил победную серию до трех матчей. Команда из Санкт-Петербурга набрала 21 очко после 14 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» с 14 очками после 14 игр располагается на седьмой строчке. В следующем матче СКА 8 октября на выезде сыграет с «Барысом», «Локомотив» днем ранее в Череповце встретится с местной «Северсталью».

В других матчах игрового дня казанский «Ак Барс» дома проиграл минскому «Динамо» со счетом 3:4 в овертайме, уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:0.

СКА
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Локомотив
 Сестры Аверины объяснили, почему решили поменять программы после Олимпиады
"Они украли наш трофей". Как сборная СССР выиграла Кубок Канады
Прядкин ушел, РПЛ получит $100 миллионов от «Матч ТВ»
Карпин оценил состояние игроков сборной России перед отбором ЧМ
Глава Ла Лиги рассказал, как «Барселона» могла сохранить Месси
Испания отомстит Италии за Евро: Топ ставок дня
«Я не Артем»: Смолов — об отказе Дзюбы играть за сборную России
Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира
«Металлург» разгромил «Спартак» и одержал 11-ю победу подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь