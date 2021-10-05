«Локомотив» уступил СКА и потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Никитина

Шайбу забросил Марат Хуснутдинов (40-я минута).

Это поражение стало для ярославцев первым под руководством Игоря Никитина. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил «Локомотив» 25 сентября, сменив Андрея Скабелку. После его назначения железнодорожники одержали три победы подряд.

Вратарь СКА Ларс Юханссон во втором матче подряд не пропустил ни одной шайбы, в предыдущей встрече команда из Санкт-Петербурга обыграла «Нефтехимик» (2:0). Всего на счету шведского голкипера четыре сухие встречи в нынешнем сезоне. «Локомотив» второй раз по ходу регулярного чемпионата не сумел забросить ни одной шайбы.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 6, 8.10.2021, 16:30 Барыс - СКА -

СКА продлил победную серию до трех матчей. Команда из Санкт-Петербурга набрала 21 очко после 14 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» с 14 очками после 14 игр располагается на седьмой строчке. В следующем матче СКА 8 октября на выезде сыграет с «Барысом», «Локомотив» днем ранее в Череповце встретится с местной «Северсталью».