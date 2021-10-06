Хоккейные клубы получают от телевидения в 14 раз меньше футбольных. Подпишет ли КХЛ суперконтракт, как РПЛ?

Контракт РПЛ с «Матч ТВ» — главная тема для обсуждения в спортивном мире. Футбольная российская лига даже без тендера получила фантастические 100+ миллионов долларов на четыре года. За право показывать отечественный футбол готовы были побороться сразу несколько игроков с телевизионно-мультимедийного рынка, но клубы единогласно выбрали вариант с федеральным спортивным каналом.

Если ранее РПЛ получала за телеправа 1,7 млрд в год, то теперь эта сумма возросла многократно. В среднем футбольной лиге будет причитаться 7,15 млрд. Этот поистине космический рывок в доходах должен изменить российский футбол, а то и весь спорт в стране. Прежде всего выиграют клубы средней руки, которые смогут покрыть треть, а то и половину своих расходов.

Предполагается, что в среднем клубы РПЛ будут получать по новому контракту около 400 миллионов рублей в год. Аутсайдер или даже середняк Премьер-лиги вполне реально содержать на миллиард. Если добавить сюда рекламу от букмекеров и другие мелкие доходы, то можно будет до минимума сократить государственное влияние в спорте. Это еще не полная окупаемость, но серьезная попытка слезть с бюджетной трубы.

А что же КХЛ? Руководители лиги, начиная с Дмитрия Чернышенко и продолжая Алексеем Морозовым, уже давно твердят о необходимости ухода от государственного финансирования. Доля бюджетных денег даже являлась пунктом в пресловутом рейтинге клубов, по которому из КХЛ в свое время исключили Тольятти, Новокузнецк и Ханты-Мансийск.

Вот только в реальности многие клубы по-прежнему сильно зависят от областных администраций. Чего только стоит Хабаровск, где местный губернатор Михаил Дегтярев является председателем попечительского совета клуба. В Челябинске Алексей Текслер не только губернатор, но и президент «Трактора». Нижегородский губернатор Глеб Никитин — председатель правления «Торпедо». И все это не просто почетные должности. В регионах на губернаторах действительно держится если не все, то многое.

Намерения боссов КХЛ и действительность расходятся во многом потому, что о таком контракте, как между РПЛ и «Матч ТВ», наши хоккейные клубы могут только мечтать. Стоит отдать должное уже бывшему президенту лиги: с пришествия Чернышенко на этот пост начались выплаты клубам. Оттолкнувшись от совсем уж смехотворной суммы в 114 миллионов рублей на всех (!), лига за шесть лет добралась до 505 миллионов. Классный рост, есть знать, с чего все начиналось, но сущие копейки, если сравнивать даже с текущими доходами футбольных клубов.

Наибольшую сумму по итогам прошлого сезона получил действующий обладатель Кубка Гагарина — «Авангард», омский клуб заработал более 63,5 млн руб. с НДС. На втором месте финалист Кубка Гагарина — ЦСКА: москвичам выплачено 63 млн. На третьем месте — «Йокерит» с 53,8 млн. Стоит ли говорить, что эти доходы не покрывают даже десятой части клубных расходов? Бюджеты хоккейных команд поскромнее, чем у футбольных, но тот же «Авангард» только на зарплаты тратит 900 миллионов. 63,5 млн — зарплата одного ведущего или двух средних игроков омской команды. А всего их почти три десятка.

Тектонические сдвиги в русском футболе дают надежду, что взрывной волной зацепит и хоккей. Пусть даже по касательной. Понятно, что хоккей в целом менее популярный вид спорта, а КХЛ на федеральном телевидении имеет уж больно печальные рейтинги. Но никто и не говорит о 7 миллиардах в год. КХЛ было бы неплохо выйти на уровень прежнего контракта РПЛ с «Матч ТВ», то есть 1,5−2 млрд. Это уже был бы впечатляющий скачок. Но для этого нужна конкуренция. А ее, похоже, убила сама КХЛ.

На заре существования КХЛ собственный канал казался не просто достижением, а новаторством и конкурентным преимуществом перед другими лигами. С годами к КХЛ ТВ добавился второй канал, который сначала носил приставку HD, а теперь стал называться Prime. Куча трансляций, студии, аналитические и развлекательные передачи. Не будем заострять внимание на качестве этого продукта, но хоккея все эти годы было действительно много. А главное — он был условно бесплатным. Люди, конечно, платят за пакеты, в которые входят каналы лиги, но кабельные сети — это не то же самое, что точечная подписка.

Как реализовывать права при наличии сразу двух собственных каналов — решительно непонятно. Что получит условный Okko, Рент-ТВ или Яндекс, если приобретут права на показ КХЛ? Какой-то эксклюзивности, за которую обычно и готовы переплачивать, добиться при сохранении корпоративного телевидения трудно. Закрывать сразу два канала — значит смывать в канализацию все годы работы. Да и обеспечить такой объем показа, который сейчас есть на КХЛ и КХЛ Prime, будет в лучшем случае проблематично, а в худшем — нереально. То есть клубы еще и могут выиграть от этой истории, но точно не болельщики.

Показывать регулярку КХЛ в принципе сложнее, чем РПЛ. Матчи идут каждый день, а иногда в календаре запланировано по 10−12 игр, многие из которых начинаются в одно время. Федеральный телеканал с таким потоком точно не справится. Больше шансов у интернет-площадок. Okko, проиграв борьбу за российский футбол, мог бы нанести ответный удар и заполучить хоккей. Но если часть футбольных комментаторов уже перебралась на эту платформу, то с хоккейными кадрами на Okko беда. Чего не скажешь о Яндексе. «Желтый гигант» уже транслирует НХЛ, привлекая по большей части тех комментаторов, которые работают на КХЛ ТВ. Взяв под крыло КХЛ, «Яндекс» мог бы стать хоккейной меккой.

Пока же уход хоккея с КХЛ ТВ на любые другие площадки выглядит фантастикой. Чуть ли не единственный шанс подпитываться за счет телеправ — продажа их за рубеж. Недавний контракт с ESPN+, заключенный с нашей лигой на три года, классный ориентир. Вот только даже сам вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов говорит о том, что деньги в этом соглашении стоят не на первом месте, а важнее имиджевая составляющая. Так что вряд ли отчисления, пришедшие из США, серьезно поправят положение российских хоккейных клубов.

Так как же КХЛ встать на коммерческие рельсы и получать от телевидения деньги, сопоставимые с футболом? На этот счет недавно в ежегодной прямой линии высказался председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

«Коммерческая лига может получать государственное финансирование, но не в конкретные клубы, а наверх. Распределять их равными долями среди равных клубов. Чтобы равные условия создавали интригу и каждый матч был “от ножа”. Большие гиганты, как “Роснефть”, “Газпром”, “РЖД”, могли бы через телеправа дать в лигу одинаковое количество денег в свои клубы. И они бы уже соответствующим образом были все в равных условиях. Тогда бы они соревновались менеджерским составом, который правильно бы их распределял. По результатам можно было бы их увольнять, нанимать новых. Рост менеджеров бы происходил. Мы бы получали реально хоккейных людей, профессионалов, правильно расходующих эти средства. Так, наверное это могло бы сработать». Александр Крылов Председатель совета директоров "Авангарда"