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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» одержала вторую победу в трех матчах, обыграв рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла рижское «Динамо».

Сибирь
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Источник: ХК "Сибирь"

Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 6-й минуте Эмиль Пуарье, реализовав численное большинство, вывел рижан вперёд. На 13-й минуте Тревор Мёрфи в большинстве с передачи Ника Шора сравнял счёт. На 24-й минуте Алексей Кручинин вывел новосибирцев вперёд. Через две минуты Денис Голубев с передачи Ильи Морозова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи». «Сибирь» примет подольский «Витязь». Обе встречи пройдут 8 октября.

Сибирь
3:1
1:1, 2:0, 0:0
Динамо Р
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