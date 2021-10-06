«Сибирь» одержала вторую победу в трех матчах, обыграв рижское «Динамо»

Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 6-й минуте Эмиль Пуарье, реализовав численное большинство, вывел рижан вперёд. На 13-й минуте Тревор Мёрфи в большинстве с передачи Ника Шора сравнял счёт. На 24-й минуте Алексей Кручинин вывел новосибирцев вперёд. Через две минуты Денис Голубев с передачи Ильи Морозова.