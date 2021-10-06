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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, всухую уступив «Барысу»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл омский «Авангард».

Барыс
АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 55-й минуте нур-султанская команда провела атаку, которая закончилась голом. Кёртис Валк ушёл в центр зоны, стянув на себя двух защитников, а далее скинул шайбу себе за спину на Никиту Михайлиса. Нападающий резким броском поразил цель.

Вратарь «Барыса» Йони Ортио оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец сделал 14 сейвов после 15 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 октября в Балашихе сыграет с московским «Спартаком». «Барыс» 8 октября примет санкт-петербуржский СКА.

Барыс
1:0
0:0, 0:0, 1:0
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