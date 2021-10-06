«Авангард» потерпел третье поражение подряд, всухую уступив «Барысу»

Хоккейные клубы получают от телевидения в 14 раз меньше футбольных. Подпишет ли КХЛ суперконтракт, как РПЛ?

Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 55-й минуте нур-султанская команда провела атаку, которая закончилась голом. Кёртис Валк ушёл в центр зоны, стянув на себя двух защитников, а далее скинул шайбу себе за спину на Никиту Михайлиса. Нападающий резким броском поразил цель.