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21:51 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги

Армейцы победили «Динамо» впервые с 18 октября 2020 года.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 победил столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 2 954 зрителей.

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В составе красно-синих заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (31-я минута), Павел Карнаухов (50) и Джон Гилмор (58). Для нападающего красно-синих Антона Слепышева прошедшая встреча стала 400-й в лиге.

Армейцы победили «Динамо» впервые с 18 октября 2020 года (2:1), прервав серию из двух поражений в очном противостоянии.

ЦСКА одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 15 матчей 20 очков. «Динамо» потерпело второе поражение кряду и располагается на второй строчке с 22 очками в активе. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова примут череповецкую «Северсталь» 9 октября. ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» дома обыграла рижское «Динамо» (3:1), омский «Авангард» на выезде проиграл «Барысу» из Нур-Султана (0:1), екатеринбургский «Автомобилист» дома победил «Йокерит» из Хельсинки (5:1).

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