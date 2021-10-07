Никита Гусев вылетает в Россию и в скором времени подпишет контракт со СКА

Форвард в скором времени подпишет контракт со СКА.

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Гусев является неограниченно свободным агентом в России. Как ранее сообщалось, у нападающего была принципиальная договорённость со СКА.

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» отказался предлагать российскому нападающему Никите Гусеву полноценный контракт.

Игрок с 2019 года выступает в НХЛ, а с лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.