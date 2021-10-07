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21:50 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» одержал 12-ю победу подряд в КХЛ

ТАСС, 7 октября. Магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1 победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в Казани в присутствии 4 445 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Металлурга» отличились Брендэн Лайпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (35) и Денис Зернов (60). У хозяев шайба на счету Дмитрия Кагарлицкого (20).

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев провел 100-й матч в лиге, в составе клуба КХЛ он выступает с 2019 года.

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 7, 11.10.2021, 17:00

Металлург-Сочи-

Команда из Магнитогорска одержала 12-ю победу кряду, подопечные Ильи Воробьева не проигрывали с 7 сентября, тогда уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Металлург» со счетом 7:2. «Ак Барс» потерпел второе поражение кряду.

После 15 матчей магнитогорская команда лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 28 очками в активе. «Ак Барс» после 16 встреч располагается на четвертое строчке, набрав 21 очко.

В следующем матче «Металлург» примет «Сочи» 11 октября, «Ак Барс» днем ранее на выезде сыграет с «Барысом» из Нур-Султана.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома уступил челябинскому «Трактору» (0:2), минское «Динамо» на выезде победило нижнекамский «Нефтехимик» (4:3 ОТ), ярославский «Локомотив» в гостях обыграл череповецкую «Северсталь» (5:1).

Ак Барс
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Металлург
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