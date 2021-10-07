«Металлург» одержал 12-ю победу подряд в КХЛ

В составе «Металлурга» отличились Брендэн Лайпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (35) и Денис Зернов (60). У хозяев шайба на счету Дмитрия Кагарлицкого (20).

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев провел 100-й матч в лиге, в составе клуба КХЛ он выступает с 2019 года.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 7, 11.10.2021, 17:00 Металлург - Сочи -

Команда из Магнитогорска одержала 12-ю победу кряду, подопечные Ильи Воробьева не проигрывали с 7 сентября, тогда уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Металлург» со счетом 7:2. «Ак Барс» потерпел второе поражение кряду.

После 15 матчей магнитогорская команда лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 28 очками в активе. «Ак Барс» после 16 встреч располагается на четвертое строчке, набрав 21 очко.

В следующем матче «Металлург» примет «Сочи» 11 октября, «Ак Барс» днем ранее на выезде сыграет с «Барысом» из Нур-Султана.