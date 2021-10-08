«Барыс» разгромил СКА и одержал вторую «сухую» победу подряд в КХЛ

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:0. Шайбы у победителей забросили Мэтт Фрэттин (13-я минута), Никита Михайлис (15-я) и Олле Альсинг (59-я). Причем в первом периоде оба гола были забиты в большинстве, а третья — в пустые вороте.

«Барыс» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, а СКА с 21-м баллом остался третьем на «Западе».

Следующий матч «Барыс» проведет также в Нур-Султане, когда 10 октября сыграет с казанским «Ак Барсом». Начало встречи в 17:00.