«Барыс» разгромил СКА и одержал вторую «сухую» победу подряд в КХЛ
«Барыс» обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Барыс» обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:0. Шайбы у победителей забросили Мэтт Фрэттин (13-я минута), Никита Михайлис (15-я) и Олле Альсинг (59-я). Причем в первом периоде оба гола были забиты в большинстве, а третья — в пустые вороте.
«Барыс» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, а СКА с 21-м баллом остался третьем на «Западе».
Следующий матч «Барыс» проведет также в Нур-Султане, когда 10 октября сыграет с казанским «Ак Барсом». Начало встречи в 17:00.
Напомним, в предыдущем матче «Барыс» обыграл омский «Авангард» со счетом 1:0.