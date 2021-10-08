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20:17 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас не было провалов». Михайлис — о победе «Барыса» над СКА

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над питерским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Огромное спасибо нашим болельщикам, сегодня была очень мощная поддержка. Трибуны болели, гнали вперед команду, и она отплатила победой. По игре: была самоотдача, дисциплина и самоотверженность, и, конечно, игра в неравных составах порадовала. Сегодня здорово сыграли в меньшинстве, парни ловили шайбу на себя и не пропустили. У нас не было провалов, которые были на выезде. Йони Ортио очень много выручал, плюс забили в большинстве, это очень хорошо», — приводит слова Михайлиса официальный сайт ХК «Барыс».

В свою очередь, главный тренер СКА Валерий Брагин сказал следующее: «Первый период лучше играл соперник, поэтому выиграл. Во втором и третьем периодах мы старались переломить ход матча, в третьей двадцатиминутке даже перешли на три линии, играли с преимуществом. Однако реализация нас подвела, хотя были хорошие шансы, и надо было забивать. А “Барыс” хорошо сыграл, и их вратарь выручил свою команду. В общем по счету сыграли хозяева. Поэтому, поздравляю “Барыс” с победой! А мы готовимся дальше».

Напомним, «Барыс» на своем льду обыграл СКА со счетом 3:0. Шайбы забросили Мэттью Фрэттин (13-я минута), Никита Михайлис (15) и Олле Альсинг (59). Вратарь «Барыса» Йони Ортио отразил 24 броска и провел второй «сухой» матч в этом сезоне.

Барыс
3:0
2:0, 0:0, 1:0
СКА
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