«У нас не было провалов». Михайлис — о победе «Барыса» над СКА

«Огромное спасибо нашим болельщикам, сегодня была очень мощная поддержка. Трибуны болели, гнали вперед команду, и она отплатила победой. По игре: была самоотдача, дисциплина и самоотверженность, и, конечно, игра в неравных составах порадовала. Сегодня здорово сыграли в меньшинстве, парни ловили шайбу на себя и не пропустили. У нас не было провалов, которые были на выезде. Йони Ортио очень много выручал, плюс забили в большинстве, это очень хорошо», — приводит слова Михайлиса официальный сайт ХК «Барыс».

В свою очередь, главный тренер СКА Валерий Брагин сказал следующее: «Первый период лучше играл соперник, поэтому выиграл. Во втором и третьем периодах мы старались переломить ход матча, в третьей двадцатиминутке даже перешли на три линии, играли с преимуществом. Однако реализация нас подвела, хотя были хорошие шансы, и надо было забивать. А “Барыс” хорошо сыграл, и их вратарь выручил свою команду. В общем по счету сыграли хозяева. Поэтому, поздравляю “Барыс” с победой! А мы готовимся дальше».