«Барыс» еще раз обыграл «Авангард», или как казахстанцы выбили обладателей Кубка Гагарина из топ-8 на «Востоке»

Столичная команда забила три безответных гола питерским хоккеистам и набрала 14 очков. Этот результат поднял «Барыс» на шестое место в конференции — обошли «Сибирь», «Нефтехимик» и «Авангард».

Новосибирцы тоже свой матч выиграли, одержав волевую победу на своем льду над подмосковным «Витязем» (2:1). «Сибирь», которая набрала 13 очков и играла раньше «Барыса», первой поднялась на шестое место, но затем пропустила казахстанцев.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_eb2f4157f260bf6895871f182db67acf_hd/2_6701381239/904ec75a5f75ab5e216fa7a13da3c6a7/4789441709?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же касается «Нефтехимика» с «Авангардом», то они игровой день пропускали. У обеих команд по 12 очков, но нижнекамцы обходят конкурентов по количеству побед в основное время и занимают восьмое место.

Таким образом, «Барыс» вслед за победой в очной встрече выиграл и заочное противостояние на текущем отрезке гонки за выход в плей-офф турнира.