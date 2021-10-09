«Барыс» еще раз обыграл «Авангард», или как казахстанцы выбили обладателей Кубка Гагарина из топ-8 на «Востоке»

Столичная команда забила три безответных гола питерским хоккеистам и набрала 14 очков. Этот результат поднял «Барыс» на шестое место в конференции — обошли «Сибирь», «Нефтехимик» и «Авангард».
Новосибирцы тоже свой матч выиграли, одержав волевую победу на своем льду над подмосковным «Витязем» (2:1). «Сибирь», которая набрала 13 очков и играла раньше «Барыса», первой поднялась на шестое место, но затем пропустила казахстанцев.
Что же касается «Нефтехимика» с «Авангардом», то они игровой день пропускали. У обеих команд по 12 очков, но нижнекамцы обходят конкурентов по количеству побед в основное время и занимают восьмое место.
Таким образом, «Барыс» вслед за победой в очной встрече выиграл и заочное противостояние на текущем отрезке гонки за выход в плей-офф турнира.
Добавим, что в следующем матче, который пройдет завтра, 10 октября, «Барыс» сыграет с другим обладателем главного трофея турнира — казанским «Ак Барсом».