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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» еще раз обыграл «Авангард», или как казахстанцы выбили обладателей Кубка Гагарина из топ-8 на «Востоке»

Казахстанский клуб «Барыс» после победы над СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выбил из топ-8 Восточной конференции действующих обладателей Кубка Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Столичная команда забила три безответных гола питерским хоккеистам и набрала 14 очков. Этот результат поднял «Барыс» на шестое место в конференции — обошли «Сибирь», «Нефтехимик» и «Авангард».

Новосибирцы тоже свой матч выиграли, одержав волевую победу на своем льду над подмосковным «Витязем» (2:1). «Сибирь», которая набрала 13 очков и играла раньше «Барыса», первой поднялась на шестое место, но затем пропустила казахстанцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что же касается «Нефтехимика» с «Авангардом», то они игровой день пропускали. У обеих команд по 12 очков, но нижнекамцы обходят конкурентов по количеству побед в основное время и занимают восьмое место.

Таким образом, «Барыс» вслед за победой в очной встрече выиграл и заочное противостояние на текущем отрезке гонки за выход в плей-офф турнира.

Добавим, что в следующем матче, который пройдет завтра, 10 октября, «Барыс» сыграет с другим обладателем главного трофея турнира — казанским «Ак Барсом».

Барыс
3:0
2:0, 0:0, 1:0
СКА
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