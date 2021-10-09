«Куньлунь» обыграл ЦСКА, уступая по ходу матча

На 4-й минуте гости открыли счёт в матче — Никита Нестеров отличился с передач Андрея Светлакова и Владислава Коткова, а на 15-й минуте хозяева в большинстве сравняли счёт: Тайлер Вонг забил, а ему ассистировали Кори Кейн и Алекс Рич.