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17:26 (мск), источник: Zakon.kz

«Ак Барс» остановил победное шествие «Барыса»

10 октября хоккейный клуб «Барыс» в рамках регулярного сезона КХЛ принимал на своем льду казанский «Ак Барс», передает zakon.kz.

Барыс
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ко встрече с гостями столичные хоккеисты подошли в хорошем настроении, обыграв у себя дома два ведущих российских клуба — «Авангард» и «СКА». И плюс улучшили турнирное положение на Востоке.

Но победному движению «Барыса» помешал «Ак Барс», также один из авторитетных дружин КХЛ. Казанцы выглядели очень уверенно на «Барыс Арене» и выиграли хозяев с крупным счетом — 6:3.

Уже в самом начале матча гости сразу заявили о себе, они вели к шестой минуте — 2:0, отличились Кристиан Хенкель и Дмитрий Кагарлицкий. «Барыс» через мгновение сократил отставание, шайба в активе Якоба Берглунда.

Начало второго периода снова осталось за казанцами, и они практически решили исход данного поединка, забивая шайбы один за другим. Точными бросками отметились Николай Коваленко, Кирилл Панюков, Данис Зарипов и Дмитрий Кагарлицкий. На четыре гола казахстанцы ответили только одной, отметился Валерий Орехов.

В третьем периоде «Барыс» немного сократил разницу в счете, забив с помощью Егора Шалапова. Итог — 3:6, «Барыс» проигрывает восьмую игру в новом сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующую игру столичные хоккеисты проводят 13 октября на выезде, с «Авангардом».

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3:6
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