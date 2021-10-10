СКА разгромил «Салават Юлаев» в Уфе
СКА с крупным счетом обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Уфе.
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Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
СКА с крупным счетом обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Уфе.
В составе гостей из Санкт-Петербурга дубль оформил Владислав Цицюра, по шайбе забросили Андрей Кузьменко, Линден Вей и Йонас Кемппайнен.
СКА с 23 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет 3-м на Востоке (24 очка).