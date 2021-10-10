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17:59 (мск), источник: Sport24

СКА разгромил «Салават Юлаев» в Уфе

СКА с крупным счетом обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Уфе.

СКА
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе гостей из Санкт-Петербурга дубль оформил Владислав Цицюра, по шайбе забросили Андрей Кузьменко, Линден Вей и Йонас Кемппайнен.

Во время загрузки произошла ошибка.

СКА с 23 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет 3-м на Востоке (24 очка).

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