ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

Шайбу на 20-й минуте забросил Сергей Плотников.
Для нападающего красно-белых Дмитрия Вишневского прошедший матч стал 600-м в КХЛ, он выступал за «Спартак» с 2008 по 2011 год, потом перешел в московское «Динамо», в котором играл до 2018 года и за это время стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, в 2018 году вернулся в «Спартак».
ЦСКА побеждает «Спартак» в лиге в седьмой раз кряду, предыдущая встреча состоялась 16 сентября, тогда подопечные Сергея Федорова победили со счетом 5:3. Всего в истории лиги команды встречались 46 раз, армейцы одержали 31-ю победу. Красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 16 очками в активе.
В следующем матче ЦСКА примет хабаровский «Амур» 13 октября, «Спартак» на следующий день на выезде сыграет с минским «Динамо».