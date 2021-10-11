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21:29 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбу на 20-й минуте забросил Сергей Плотников.

Для нападающего красно-белых Дмитрия Вишневского прошедший матч стал 600-м в КХЛ, он выступал за «Спартак» с 2008 по 2011 год, потом перешел в московское «Динамо», в котором играл до 2018 года и за это время стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, в 2018 году вернулся в «Спартак».

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ЦСКА побеждает «Спартак» в лиге в седьмой раз кряду, предыдущая встреча состоялась 16 сентября, тогда подопечные Сергея Федорова победили со счетом 5:3. Всего в истории лиги команды встречались 46 раз, армейцы одержали 31-ю победу. Красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 16 очками в активе.

В следующем матче ЦСКА примет хабаровский «Амур» 13 октября, «Спартак» на следующий день на выезде сыграет с минским «Динамо».

ЦСКА
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Спартак
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