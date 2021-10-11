ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

Для нападающего красно-белых Дмитрия Вишневского прошедший матч стал 600-м в КХЛ, он выступал за «Спартак» с 2008 по 2011 год, потом перешел в московское «Динамо», в котором играл до 2018 года и за это время стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, в 2018 году вернулся в «Спартак».